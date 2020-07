Hoe dodelijk is Covid-19? Onderzoekers komen steeds dichter bij een antwoord

Gewoon een zware griep? Of een mega-doder? Ook na meer dan een half jaar is niet goed duidelijk hoe dodelijk Covid-19 is. Dat komt omdat het virus nergens de kans krijgt zijn gang te gaan. Dan kan je meten hoeveel mensen er dood gaan.

Onderzoekers hebben nu tientallen onderzoeken uitgevoerd om het sterftecijfer van infecties van Covid-19 te berekenen. De Wall Street Journal inventeerde hun inzichten.

Al dat onderzoek suggereert dat Covid-19 van ongeveer 0,3% tot 1,5% van de geïnfecteerde mensen doodt. Dat is nog altijd een zeer brede marge.

De grootste studie houdt het op bijna 0,7 procent. Dat is weinig en veel. Weinig, omdat dus 99,3 procent van de mensen die geïnfecteerd raken overleven. Veel, omdat het virus zeer besmettelijk is. Het is, vermoed met, pas uitgeraasd als meer dan 60 procent van een bevolking immuun is. Dat zou in Nederland neerkomen op 80.000 doden.

Athans: als je immuun blijft als je eenmaal besmet bent geweest. Geen griepje dus.