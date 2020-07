Meisje (14) uit Marken vermoedelijk doodgereden, dader reed door

Het meisje dat zaterdagochtend vroeg overleed bij een verkeersongeluk op de Waterlandse Zeedijk in Zuiderwoude is geïdentificeerd. Ze was 14 jaar oud en woonde op Marken. Ze was eerder die nacht als vermist opgegeven, meldt het Noord-Hollands Dagblad.

De politie was in de omgeving van Marken op zoek naar het vermiste meisje, toen agenten haar zagen liggen op de Zeedijk tussen Monnickendam en Marken. Pogingen om haar te reanimeren mochten niet meer baten.

De politie vermoedt dat er een auto betrokken was bij het ongeluk, die zou zijn doorgereden.

De politie roept getuigen op om zich te melden.