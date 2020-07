Bezorgd België scherpt maatregelen stevig aan

De Belgische regering heeft verscherpte Coronamaatregelen aangekondigd om de verontrustende stijging van het aantal besmettingen in België het hoofd te bieden. Gemiddeld zijn er iedere dag 279 besmettingen.

De belangrijkste maatregel is het verkleinen van de ‘bubbel’, dat is het aantal mensen met je gewoon mag omgaan. Die bubbel was 15 mensen en je kon als individu iedere week een nieuwe bubbel kiezen. De ‘bubbel’ wordt teruggebracht naar 5 en dat wordt een vaste bubbel.

Verder is het dragen van mondkapjes overal binnen te dragen.

Vanaf 29 juli en tot eind augustus gelden de aanscherpingen.

Er komt een verdere beperking van evenementen. Die mogen alleen door gaan als er maximaal 100 mensen binnen en 200 mensen buiten aanwezig zijn. De aanwezigen moeten mondkapjes dragen

Er komen aparte, scherpere maatregelen in Antwerpen