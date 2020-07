Archeologen weten eindelijk waar de stenen van Stonehenge vandaan komen

Een van de grote mysteries rondom Stonehenge was altijd: Waar komen de stenen vandaan? Op die vraag hebben wetenschappers een antwoord gevonden.

Dat is minder spannend dan je misschien zou verwachten: De grote stenen komen uit de West Woods in Wiltshire, zo’n 24 kilometer verderop. Dat de kleinere stenen uit de Preseli-heuvels afkomstig zijn, 320 kilometer van Stonehenge, was al langer bekend. Van de grote, gemiddeld 7 meter hoge blokken was de herkomst tot nu toe echter een raadsel.

Archeologen van de University of Brighton gingen aan de hand van een stukje steen van Stonehenge op onderzoek uit. Dit cilindervormige brokje werd in 1958 door een man meegenomen als souvenir en nu pas teruggevonden. De onderzoekers vergeleken de steen met zandstenen van twintig andere vindplaatsen. Er bleek een match met de West Woods. Vijftig van de tachtig blokken zouden daar vandaan komen.

Blijft er nog één belangrijke vraag over: hoe zijn de stenen versleept?