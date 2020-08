‘Zaanse verpleegkundigen boos over geheime bonus management’

Een aantal verpleegkundigen van het Zaans Medisch Centrum is boos over een bonus die in stilte is uitgekeerd aan enkele leidinggevenden voor overuren tijdens de coronacrisis. Het verpleegkundig personeel ontving het extraatje niet. Daarover schrijft de NOS op basis van een bericht in de Telegraaf.

De ondernemingsraad kwam per toeval achter de extra beloning, zeggen betrokkenen tegen de krant. De OR maakte er melding van bij de Raad van Bestuur, maar kreeg nul op het rekest. Volgens het ziekenhuis gaat het om een compensatie voor overuren, die verplegend personeel gewoon uitbetaald heeft gekregen.

“De leidinggevenden hebben tijdens de coronacrisis in de avonden en de weekeinden veel extra uren gewerkt om alles te organiseren en in goede banen te leiden”, zegt Marian de Vries, lid van de Raad van Bestuur van het Zaanse ziekenhuis, in het NOS Radio 1 Journaal. “Het gaat niet om een bonus, maar een gratificatie volgens een bestaande regeling.”

Voorzitter Anneke Westerlaken van vakbond CNV vindt de bonus ‘onhandig’. In de Telegraaf zegt ze: “Elke zorginstelling heeft het recht bonussen uit te keren, maar het is niet slim om dat te doen als andere werknemers nog doodmoe in de touwen hangen. Dat kan leiden tot spanningen op de werkvloer.”