Jan Roos alweer veroordeeld vanwege kindermishandeling

Tuigvlogger Jan Roos (ex-GeenStijl, ex PowNed, ex-lijsttrekker) is ook in hoger beroep veroordeeld wegens mishandeling van een 16-jarige. Dat meldt het AD. Aan Roos werd een boete van 750 euro opgelegd en moet daarnaast het minderjarige slachtoffer een schadevergoeding betalen van 700 euro. Roos was eerder al veroordeeld door de politierechter.

Eerder zat hij kinderen die hem misstonden achterna met een kapmes. Bij een incident in Amsterdam trok Roos op een kapmes/machete uit de achterbak van zijn auto en trok de hoes er af. ‘Hij zei: ‘Ik hak jullie kankerkoppen er af!’