Drugscocktail die Trump adviseert tegen corona verhoogt sterftekans

Het is één ding dat je een coronamedicijn aanbeveelt, dat gewoon niet werkt, het is iets heel anders als je een middel promoot dat de sterftekans verhoogt. Dat laatste is het geval bij een combinatie van medicijnen die president Trump ‘extreem succesvol’ noemde tegen corona.

Volgens een recente studie hebben coronapatiënten 27 procent meer kans om te overlijden als ze een combinatie krijgen van anti-malariamiddel hydroxychloroquine en antibioticum azitromycine. Trump zei juist over deze middelen: “Veel artsen denken dat hydroxychloroquine gecombineerd met zink en wat azitromycine extreem goed werkt.”

Eerder werd al bekend dat het anti-malariamiddel geen effect heeft op het verloop van Covid-19. Ook werd de combinatie van de genoemde medicijnen al afgeraden. De onderzoekers hopen met hun meta-analyse van meer dan 33.000 patiënten voorgoed een einde te maken aan de discussie.

De door president Trump aanbevolen medicijnencocktail vergroot de kans op hartaanvallen en uiteindelijk op overlijden door Covid-19.