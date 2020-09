Teken van leven gevonden onder puin maand na mega-explosie Beiroet

Een ademhaling, een hartslag, warmte, kortom een teken van leven registreerden reddingswerkers ergens onder het puin in Beiroet. Zou er een maand na de alles verwoestende explosie in de haven van de Libanese hoofdstad nog een levend wezen onder de brokstukken liggen?

Die kans is heel klein, maar ook speurhonden hadden al beweging waargenomen onder een ingestort gebouw en een Chileense vrijwilliger meldt dat de apparatuur toch echt een teken van een mens opving, aldus lokale media.

Volgens hulpverlener Francesco Lermonda is het uiterst zeldzaam dat iemand zolang overleeft, maar niet onmogelijk. Terwijl het leger de zoektocht opschortte, omdat er een kraan nodig zou zijn, zoekt een Chileens reddingsteam verder naar een mogelijk wonder onder het puin.

Bij de ramp in Beiroet, waarbij 2750 ton ammoniumnitraat ontplofte, kwamen bijna 200 mensen om het leven en raakten er meer dan 6.000 gewond. Nog altijd zijn er zo’n 30 vermisten.

