Amerikaans RIVM: ‘verspreiding vooral via aerosolen’

Het CDC (Center for Disease Control and Prevention) – de Amerikaanse tegenhanger van het RIVM – komt vandaag met een opmerkelijke koerswijziging. Volgens het CDC is de rol van aerosolen bij de verspreiding van corona veel groter dan eerst werd gedacht. Aerosolen bestaan uit een wolk van grote (> 5-10 µm) en kleine fijne druppels (< 5 µm) en druppelkernen. De kleine druppels en druppelkernen kunnen een grotere afstand afleggen en met name druppelkernen blijven langer in de lucht hangen

“Men denkt dat dit de belangrijkste manier is waarop het virus zich verspreidt”, schrijft de CDC op haar website. “Er zijn steeds meer aanwijzingen dat druppels en zwevende deeltjes in de lucht kunnen blijven hangen en door anderen kunnen worden ingeademd en afstanden van meer dan 1,50 meter kunnen afleggen (bijvoorbeeld tijdens koorrepetities, in restaurants of in fitnesslessen).”

Amerikaanse experts op het gebied van het coronavirus zeggen dat de nieuwe CDC-richtlijn een wezenlijke verschuiving betekent over hoe het virus wordt overgedragen. De uitleg van twee pagina’s biedt helaas weinig nieuwe richtlijnen over hoe je te beschermen tegen overdracht via de lucht.

In Nederland maakt opiniepeiler Maurice de Hond zich al maanden druk dat de rol van aerosolen niet voldoende serieus wordt genomen