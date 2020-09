Corona-experts: we hadden eerder in moeten grijpen

Al op het moment dat het aantal besmettingen licht begon te stijgen, in juli, had de overheid strengere maatregelen moeten instellen. De huidige aanscherping van de regels gaat bovendien niet ver genoeg. Dat zegt het Red Team.

Twee van deze groep van twaalf experts spreken woensdag in de Tweede kamer. „Nederland heeft het in de eerste maanden ontzettend goed gedaan”, zegt Wim Schellekens, oud-hoofdinspecteur van de Inspectie Gezondheidszorg, in de Telegraaf. „Maar na drie maanden was men het zat, kwam men terug van vakantie en ging men los. Het gevolg: in september zitten we in grote problemen.”

Al bij de eerste verdubbelingen van het aantal besmettingen had de overheid moeten ingrijpen. Toen hadden lokale maatregelen nog kunnen werken. „Daarmee voorkom je dat het een landelijk probleem wordt. Het is precies wat Duitsland beter doet dan Nederland”, zegt wiskundige Bert Slagter. Daar werden bij kleine uitbraken wel maatregelen genomen. „In juli leefde het virus bij ons ook lokaal op. Maar we deden niks. Blijkbaar heeft het reageren op lokale uitbraken niet goed gewerkt.”

Volgens Slagter is het met de huidige aantallen besmettingen onmogelijk om over drie weken de maatregelen alweer te versoepelen.