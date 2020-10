Backpacker stierf door uitdroging op pompoenplantage. Hoge boete voor steenrijke werkgever

Een Belgische backpacker overleed in 2017 door uitdroging op een Australische pompoenplantage. De man zei dat hij zich niet goed voelde, maar werd gesommeerd om door te werken. De rijke zakenman, die hem in dienst nam, heeft nu een boete gekregen van omgerekend 55.000 euro.

De 27-jarige Olivier Max Caramin, die rondtrok door Australië, was nog maar een paar dagen aan het werk op de boerderij in de buurt van de havenplaats Ayr, toen het misging. Hij zei tegen collega’s dat hij zich niet lekker voelde, maar zij vonden net als zijn baas dat hij door moest werken.

“Iedereen was murw op zijn eigen werk geconcentreerd, tot er iemand zag dat het niet goed ging met Olivier”, zei moeder Veerle vorig jaar. “Hij begon te zwalken en is in elkaar gezakt. En dan sta je daar, in Australië. Eerst is Olivier naar een lokaal ziekenhuis gereden, vervolgens is hij naar een ander ziekenhuis gebracht met de helikopter.” Olivier overlijdt aan uitdroging.

De Australische autoriteiten starten een onderzoek. Daarin staan onder meer de werkomstandigheden beschreven: een verzengende hitte met temperaturen tot 40 graden, geen schaduw, geen water, geen inwerktijd. “Rond backpackers is een business gebouwd die geld wil verdienen aan deze jonge mensen”, vertelt de moeder.

“Wat je als ouder niet weet, is dat ze in Australië die krachtige, vitale jongeren inzetten als een soort gastarbeiders, in vaak slechte omstandigheden, voor minder dan het minimumloon. En de jongeren, die vaak nog nooit gewerkt hebben en van de precieze wetgeving vrijwel niks weten, laten zich gemakkelijk in de luren leggen.”

Het was de steenrijke zakenman Bradford Clark Rosten, die de Belg in dienst nam via zijn bedrijf Pumpkin Pickers. Hij lag de afgelopen jaren zwaar onder vuur. Gisteren is hij veroordeeld tot een boete van 65.000 dollar (55.000 euro).