Van voorbeeldland naar meeste besmettingen van Europa: waar ging het mis in Tsjechië?

Nederland heeft per 100.000 inwoners zo ongeveer de meeste coronabesmettingen van Europa. Maar er is zeker één land dat er nog slechter aan toe is: Tsjechië. Dat is opvallend, omdat het land tijdens de eerste golf juist hele lage besmettingscijfers kende.

Afgelopen vrijdag testten 8.618 Tsjechen positief op het coronavirus. Dat is met 451,2 per 100.000 inwoners nog veel meer dan de huidige cijfers in Nederland. Toch nam Tsjechië wel degelijk maatregelen: de cafés moeten om 20 uur sluiten. In restaurants mogen er maximaal 4 mensen aan een tafeltje zitten. Fitnesscentra zijn gesloten en bij indoor evenementen zijn max 10 bezoekers welkom. Ook universiteiten schakelen weer over op online lesgeven.

Waarom het dan toch misgaat? Mogelijk om dezelfde reden als hier: er is weinig draagvlak meer voor de maatregelen. Misschien wel juist doordat het zo rustig bleef tijdens de eerste golf. Zelfs vooraanstaande artsen in Tsjechië hadden commentaar op het beleid. Daardoor groeide de verdeeldheid onder de bevolking. Ook ontstond er een sfeer van ‘ons kan niets overkomen’.

Waar er tijdens de eerste golf nog zonder morren mondkapjes werden gedragen, ligt dat nu veel lastiger. Premier Andrej Babiš: “De mening van het volk rond mondmaskers is danig veranderd. Zeven procent van de Tsjechen weigert nog een exemplaar te dragen.”