Zo leef je lang en gelukkig samen volgens de expert: ‘Ga mentaal scheiden’

De kriebels in je buik, die ondeugende blik in zijn ogen, het uitgelaten plezier, na tientallen jaren samen is het misschien zo spetterend niet meer. Dat wil niet zeggen dat het niet nog steeds heel erg leuk kan zijn. Relatietherapeut Alfons Vansteenwegen legt uit wat de sleutel is tot een gelukkige relatie op latere leeftijd.

Naar aanleiding van zijn nieuwe boek Liefde op leeftijd sprak Het Laatste Nieuws met hem. Vansteenwegen pleit voor wat hij noemt ‘mentaal scheiden’. “Dat is beseffen dat je twee verschillende partners blijft, ondanks al je liefde en jaren samen. Mentaal scheiden is het aanvaarden van het verschil en een voorwaarde om samen te kunnen leven. Ik ben een grote voorstander van een aparte vluchtheuvel: een eigen ruimte, eigen hobby, eigen vrienden.”

Verder raadt hij aan om toekomstplannen te blijven maken. “Kleine, gedeelde projecten maken de tijd samen boeiend. Dat hoeven trouwens geen spectaculaire dingen te zijn. Zelfs een bezoekje aan de kinderen is iets om samen naar uit te kijken. Doe ook eens nieuwe dingen met elkaar. Veranderingen houden de relatie levendig. Een nieuw recept uitproberen. De gewone dagorde door elkaar halen. Een nieuwe reisbestemming aandoen.”

Tenslotte adviseert de expert om te blijven communiceren. “Blijf je relatie als uniek beschouwen. Het is een valkuil om te denken dat je al weet wat je partner zal zeggen of doen. Na al die jaren hoor je vaak wat je wil horen. Communicatie vergt een levenslange inspanning. Blijven bijleren over elkaar is de sleutel voor een levendige relatie, ook op hoge leeftijd.