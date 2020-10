Vrouwen inwendig onderzocht op vliegveld Qatar: personeel zocht moeder pasgeboren baby

Luchthavenmedewerkers vonden op het vliegveld in Doha een pasgeboren baby op het toilet. Om de moeder te vinden, haalden ze alle vrouwen die met Qatar Airways naar Sydney zouden vliegen van boord voor een inwendig onderzoek naar tekenen van een bevalling. Australië heeft woedend gereageerd.

In het vliegtuig zaten dertien Australische vrouwen, die gedwongen werden tot een inwendig onderzoek in een ambulance. Volgens meerdere passagiers kwamen de vrouwen uiterst van streek weer terug in het vliegtuig. “We konden niet geloven wat er was gebeurd,” aldus Wolfgang Babeck tegen ABC News.

De Australische overheid noemt de behandeling ‘onacceptabel’. “Vrouwen waren niet in de mogelijkheid vrijwillig en geïnformeerd toestemming te geven.” Australië beraadt zich op verdere stappen. De moeder is niet gevonden.

In Qatar is het verboden om seks buiten het huwelijk te hebben. In buurland de Verenigde Arabische Emiraten moeten vrouwelijke migranten die een kind krijgen, maar niet getrouwd zijn, een jaar in de cel voor ze het land uit mogen.