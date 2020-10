Biden vergeet tijdens interview hoe Donald Trump heet en noemt hem “George”

De Amerikaanse president Donald Trump heeft maandag zijn tegenstander Joe Biden belachelijk gemaakt. De Democraat vergat zondag Trumps naam tijdens een interview en noemde hem “George”. Wellicht verwarde hij hem met George W. Bush, die president was van de VS van 2001 tot 2009. Trump heeft Biden (77) er al vaker van beschuldigd seniel te zijn.

Biden worstelde zondag met de naam van zijn tegenstrever toen hij sprak via een tv-link, tijdens een concert waarmee geld werd ingezameld voor zijn campagne. “Nog vier jaar George, eh, George, eh, hij. We zullen onszelf in een positie bevinden waarin we, als Trump wordt gekozen, in een andere wereld zullen zijn”, zei Biden terwijl zijn vrouw Jill naast hem op de bank zat. Mogelijk was hij in de war met de voornaam van een van beide voormalige presidenten Bush, die eerder namens de Republikeinen aan de macht waren.