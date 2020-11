Onderzoekers: Covid-19 beschadigt belangrijkste ademhalingsspier

Een van de bekendste symptomen van Covid-19 is kortademigheid. Onderzoekers hebben nu een mogelijke oorzaak daarvan ontdekt: het nieuwe coronavirus tast de belangrijkste ademhalingsspieren in het middenrif aan.

De wetenschappers van het Amsterdam UMC en het Radboudumc onderzochten 26 overleden coronapatiënten en vonden ontstekingsreacties en bindweefselvorming in het middenrif. In sommige gevallen zat het virus ook in de spiercellen, zo staat in hun artikel in vakblad JAMA Internal Medicine.

Hoofdonderzoeker en hoogleraar fysiologie Coen Ottenheijm van het Amsterdam UMC zegt tegen de NOS: “We zien bij deze patiënten extreme veranderingen die we nog nooit eerder hebben gezien. Het soort afwijkingen dat we hebben gevonden ontstaat zeker niet in een paar dagen. Dat zijn eerder processen van weken.”

De hoogleraar legt uit: “De symptomen die we bij hen zagen tref je normaal gesproken alleen aan bij mensen met een vergevorderde vorm van spierziekten. Maar daarmee kampten deze patiënten niet.”

Ook genezen coronapatiënten kampen vaak nog met klachten. “Ongeveer een op de drie ex-patiënten heeft na twee maanden nog steeds last van kortademigheid”, vertelt de hoogleraar. “Maar hun hartfunctie, bloedwaarden en longfoto’s vertonen geen afwijkingen meer. Dit suggereert dat zwakte van het middenrif een belangrijke oorzaak is van die kortademigheid.”

Vervolgonderzoek moet uitwijzen of de schade blijvend is.