Dit zijn de grootste belastingparadijzen ter wereld: Nederland in top 3

Wereldwijd gaat er meer dan 400 miljard dollar verloren aan belastinginkomsten. De Kaaiman Eilanden zijn het meest geliefd als belastingparadijs, maar daarna volgen het Verenigd Koninkrijk en…Nederland.

Ze kapen samen veel belastinginkomsten weg van arme landen en faciliteren zowel particuliere belastingontwijking als misbruik door grote bedrijven. Andere populaire landen voor belastingontduikers, zoals Luxemburg en de Britse Maagdeneilanden staan ook hoog op de lijst van het rapport State of Tax Justice 2020.

Alex Cobham, directeur van het Tax Justice Network, reageert: “Een wereldwijd belastingsysteem waarbij 427 miljard dollar per jaar verloren gaat is geen defect systeem, het is een systeem dat is geprogrammeerd om te falen. Onder druk van multinationals en belastingparadijzen als Nederland en het Verenigd Koninkrijk hebben onze overheden het belastingsysteem zo opgezet dat de belangen van de rijkste personen en bedrijven prevaleren boven die van alle andere mensen.”

Hieronder een grafiek van Statista met de landen die wereldwijd belastingmisbruik het meest faciliteren: