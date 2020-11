Jelle Brandt Corstius wordt leraar: “Voorlopig vind ik het ontzettend leuk”

Door de coronacrisis zitten veel mensen met name in de cultuursector zonder inkomsten. Een van hen is programmamaker Jelle Brandt Corstius (42). Corona gaf hem het laatste zetje om een plan ten uitvoer te brengen dat hij al langer in zijn hoofd had: Hij wordt leraar.

Brandt Corstius zit nu op de Pabo en geeft in deeltijd les op een basisschool in Duivendrecht. “Als het gaat over lesgeven zit dat misschien wel in het hoofd van veel mensen. Het zat ook in mijn hoofd, maar je hebt misschien een duwtje nodig,” aldus Brandt Corstius in het Parool.

Zijn werk stond sinds de uitbraak van het coronavirus op een laag pitje. “Ik kan geen lezingen geven want dat ligt op zijn gat, een boek kan ik niet schrijven want daar kan ik niet voor reizen en toen dacht ik: laat ik me gewoon inschrijven voor de Pabo, dan heb ik structuur.”

Het bevalt hem uitstekend. “Voorlopig vind ik het ontzettend leuk. Vraag het me weer als ik tien jaar voor de klas sta, maar het is voor mij echt een verrassing hoeveel voldoening het mij geeft en hoe leuk ik het vind.”