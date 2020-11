Jogger die hondje Dribbel doodstak nu zelf met de dood bedreigd

België is al een week in de ban van de ‘hondenmoordenaar’. Een bekende ultraloper stak tijdens zijn hardloopronde hondje Dribbel dood in het Vlaamse Waasmunster. Sinds de man met naam en adres bekend werd op social media wordt hij zelf met de dood bedreigd.

“Moordenaar! Psychopaat! Ik hoop dat iemand in uw beide knieschijven schiet,” klinkt het onder meer. De 43-jarige man uit Lokeren kon worden opgepakt nadat beelden van een bewakingscamera werden vrijgegeven. Hij is onder voorwaarden vrijgelaten. Politie patrouilleert nu voor zijn huis om te voorkomen dat mensen voor eigen rechter gaan spelen.

Het blijft onduidelijk wat de man bezield heeft. Hij blijkt een fervent ultraloper die al diverse prijzen heeft gewonnen, maar nog opvallender: hij is een groot natuurliefhebber, die in zijn vrije tijd actief is bij een natuurvereniging en als wetenschapper werkt voor het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek.

Tijdens zijn hardloopronde vorige week zaterdag stuitte hij op de loslopende Dribbel, pakte een mes, dat hij kennelijk bij zich droeg en stak met een welgemikte steek de drie jaar oude Jack Russell dood. De ophef bij de zuiderburen was ongekend. Er ontstond een online heksenjacht. “Kan de bij u werkzame psychopaat en moordenaar, A.V., zijn baan houden? Hij wordt toch tenminste op straat gesodemieterd mag ik hopen. Liefst van de vierde verdieping, hoofd eerst,” zo klinkt maar één van de heftige teksten.

Het Facebookprofiel is inmiddels verwijderd en de man heeft aangifte gedaan van de bedreigingen.