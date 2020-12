Organisator Brussels seksfeest met Europarlementariër: “We hadden al corona gehad”

Niemand begreep precies waarom Europarlementslid József Szájer zondag plots aftrad. Nu wel: de Hongaarse politicus, één van de stichtende leden van Fidesz, de rechts-nationalistische partij van premier Viktor Orbán, werd betrapt op een seksfeestje. De organisator van het feest geeft nu uitleg in Vlaamse krant Het Laatste Nieuws.

Blootje

Er waren 25 mensen aanwezig op het illegale feest vrijdagnacht in het centrum van Brussel. De politie kreeg er lucht van en greep in. “Plots stond mijn woonkamer vol agenten. ‘Identiteitskaart! Nu!’ Maar we hadden niet eens een onderbroek aan, hoe konden we dan snel onze identiteitskaart tevoorschijn toveren?” aldus organisator David Manzheley (29).

De promovendus kende de Europarlementariër naar eigen zeggen niet. “Ik ken die man niet. Het was een vriend van een vriend. Op mijn feestjes nodig ik altijd een paar vrienden uit, die op hun beurt ook nog wat vrienden meebrengen, en dan maken we het samen gezellig. We praten wat, we drinken wat – net als in het café. Het enige verschil is dat we in tussentijd ook seks hebben met elkaar. Ik zie niet in wat daar verkeerd aan is. We zijn allemaal volwassen mannen onder elkaar, alles gebeurt met wederzijdse toestemming.”

Al corona gehad

Dat het in coronatijd verboden is om feestjes te geven, vergeet Manzheley gemakshalve. “Ik heb tien vrienden uitgenodigd, en ze mochten ook zelf nog mensen meenemen, onder één absolute voorwaarde: alle gasten moesten al corona gehad hebben, en mochten geen symptomen vertonen. Ik vertrouwde erop dat mijn vrienden daar niet over zouden liegen. Dus eerlijk gezegd zie ik het probleem niet. Er waren ook twee verplegers aanwezig, en ook zij vonden het niet gevaarlijk. En trouwens, wat dan nog? Als wij -als volwassenen – het risico willen nemen, dan moeten wij dat toch zelf weten, zeker?”

Regenpijp

Een van de gasten kroop in zijn blootje uit het raam om zich langs de regenpijp naar beneden te laten zakken. Een voorbijganger wees de politie daarop, zodat de man kon worden ingerekend. Het bleek, zoals gisteren al gemeld, inderdaad de Europarlementariër te zijn. Met drugs in zijn rugzak. József Szájer staat bekend als een ultraconservatieve rechtse politicus die zich in het verleden openlijk verzette tegen gelijke rechten voor homo’s.