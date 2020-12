60 procent werkgevers moet deel coronasteun terugbetalen

Zo’n 60 procent van de werkgevers moet een deel van de NOW-steun terugbetalen, die bedoeld is om werknemers in coronatijd door te kunnen betalen. Dat schrijft minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken aan de Kamer.

Ze kregen tot 90 procent van de loonkosten vergoed bij een geschat omzetverlies van minstens 20 procent. Maar in veel gevallen bleek dat omzetverlies erg mee te vallen. De uitkering was een voorschot. Sinds oktober kunnen werkgevers hun daadwerkelijke omzetverlies opgeven. Uit de eerste cijfers blijkt dat dat in veel gevallen kleiner is dan wat ze eerder raamden.

Het is nog afwachten hoeveel van de 8 miljard euro er terugkomt, omdat de grootste bedrijven, die dus ook de meeste steun kregen, hun omzetverlies aan het eind van het boekjaar indienen.