Nederland is niet de enige: overal in Europa daalt het aantal coronabesmettingen niet meer

In België zijn de virologen boos, in Duitsland roept bondskanselier Angela Merkel op tot strengere maatregelen en in Frankrijk wordt er net als in Nederland gevreesd dat er aan het eind van het jaar niet versoepeld kan worden. Reden: het aantal coronabesmettingen daalt niet meer.

Merkel was pessimistisch tijdens een fractievergadering van haar partij. “Met het principe van hoop komen we niet verder. Het belooft een moeilijke situatie te worden want met deze maatregelen komen we de winter niet door.”

In België wordt ook gemopperd, omdat het aantal besmettingen niet verder daalt. Volgens biostatisticus Geert Molenberghs (UHasselt/KU Leuven) komt dat doordat de Belgen zich minder goed aan de regels houden. “We zien verder dat de mobiliteit weer toeneemt, wat te maken heeft met het openen van de scholen. Minder telewerk ook. We moeten de maatregelen goed blijven opvolgen want de cijfers moeten écht wel verder naar beneden,” klinkt het in Het Laatste Nieuws.

In Frankrijk, waar het aantal besmettingen daalde van 50.000 per dag eind oktober naar zo’n 10.000 eind november, is de afname gestagneerd, terwijl voor versoepelingen met de feestdagen het aantal positieve tests rond de 5000 per dag zou moeten liggen tegen 15 december. In Italië en Spanje daalt het aantal besmettingen nog wel, maar ook daar is de rek eruit.