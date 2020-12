Italiaan stormt huis uit na ruzie met vrouw en wandelt 450 kilometer – tot hij een coronaboete krijgt

Hij was heel boos na een echtelijke ruzie. Hij wilde zichzelf tot bedaren brengen door te gaan lopen.

En dat deed hij, zes dagen lang liep hij van Como richting Afrika. En misschien was hij wel blijven lopen als de politie hem niet staande had gehouden rond twee uur ‘s nachts in Fano, aan de Adriatische kust, staande werd gehouden. De man kreeg een boete van 400 euro voor het overtreden van de avondklok, zo meldt de BBC.

De man vertelde tegen de politie dat hij een week eerder uit Como was vertrokken en geen transport had gebruikt. Onderweg had hij van mensen eten en drinken aangeboden gekregen. “Ik ben oké, alleen een beetje moe”, zei hij, na gemiddeld 60 km per dag te hebben afgelegd.

Zijn vrouw, die hem als vermist had aangegeven, is hem komen halen. Of het nu weer goed gaat tussen hem is niet bekend, al hoopt heel Italië het