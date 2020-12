Kabinet overlegt zondag: waarschijnlijk nieuwe maatregelen

Het aantal coronabesmettingen gaat opnieuw door het dak. Daarom heeft het kabinet een extra overleg ingelast. Volgens RTL-verslaggever Fons Lambie worden hoogstwaarschijnlijk nieuwe coronamaatregelen besproken.

Die zouden dan dinsdag tijdens een extra persconferentie bekend worden gemaakt. Eerder waarschuwde premier Mark Rutte al dat we van geluk mochten spreken als er geen nieuwe regels zouden komen. Wel gaf hij aan de kerstdagen te ontzien.

De laatste dagen blijft het aantal coronabesmettingen onveranderd hoog. Waar het aantal positieve tests een paar weken geleden nog zakte tot tegen de 4000 gaan we nu weer richting de 9000. Dat betekent dat het ook weer langzaam te druk wordt in de ziekenhuizen.

De vraag is of extra maatregelen enorm gaan helpen als mensen elkaar thuis in groten getale blijven opzoeken en te dicht op elkaar gaan zitten. Afstand houden blijft cruciaal om besmetting te voorkomen.