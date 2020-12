In deze landen spreken mensen het beste Engels

Hoewel er meer mensen Chinees en Spaans spreken als moedertaal, blijft Engels een belangrijke taal op de wereld. Maar zo normaal als het is voor Nederlanders om een woordje over de grens te spreken, zo slecht zijn inwoners van sommige andere landen daarin.

Sterker nog, nergens waar Engels niet de moedertaal is, wordt het zo goed gesproken als in Nederland. We laten zelfs de Scandinavische landen achter ons blijkt uit de EF EPI English Proficiency Index die examenresultaten van duizenden mensen uit verschillende landen vergelijkt. Het enige niet-Europese land in de top-10 is Singapore.