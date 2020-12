Eigen onderzoek FvD naar antisemitische appjes: Jongeren deden niets verkeerd

Er is helemaal niets mis met de antisemitische en racistische appjes van leden van de JFVD, de jongerenbeweging van Forum voor Democratie, concludeert de partij na intern onderzoek.

Twee vertrouwelingen van partijleider Thierry Baudet, Kamerlid Wybren van Haga en Noord-Hollands Statenlid Ralf Dekker voerden het onderzoek uit. Zij scanden naar eigen zeggen 227.000 appjes op bepaalde trefwoorden. Ze spreken zelf van een ‘grondig en serieus rapport’. Daaruit blijkt dus dat de jongeren niets verkeerd deden en niet hoeven te worden gestraft. ‘Er is niet verwijdbaar gehandeld’, klinkt het.

Wat er ook alweer is gezegd in die appgroepen van de JFVD? Er was bijvoorbeeld een 23-jarige student politieke communicatie die beweerde dat ‘Joden internationale pedonetwerken hebben en vrouwen massaal de pornografie in helpen’. Ook schreef hij dat ‘het nationaalsocialisme de beste economische formule ooit had’. Een ander lid prees het boek Der Untermensch, een antisemitische haatschrift uit 1942.

Ook JFVD-voorzitter Freek Jansen maakte in een speech tijdens een partijcongres allerlei radicaal-rechtse toespelingen en sprak van ‘overheersingsdrang’ om onze beschaving te redden. Ook raakte hij eerder zijn baan kwijt, omdat hij zich lovend zou hebben uitgelaten over het Derde Rijk.

Maar volgens het onderzoek deden de jongeren niets verkeerd.