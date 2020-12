Goed slapen, goed eten of goed sporten: wat is het belangrijkst?

Op tijd naar bed gaan, niet te veel koekjes eten en hup die sportschoenen aan. Gezond leven gaat niet vanzelf. Maar wat is het belangrijkst als het gaat om je geestelijke gezondheid?

Volgens onderzoekers van de universiteit van Otago in Nieuw-Zeeland heeft je slaapkwaliteit het meeste effect op hoe lekker je je voelt overdag, meer nog dan het aantal uur dat je slaapt, hoeveel je beweegt en wat je eet. “Slaap, fysieke activiteit en een gezond dieet vormen de drie pijlers van een gezond geestelijk leven,” zegt onderzoeksleider Shay-Ruby Wickham van Otago Medical School. “Maar slaapkwaliteit lijkt het belangrijkst.”

In de studie zijn meer dan 1100 volwassenen tussen de 18 en 25 jaar ondervraagd over hun gezonde leefgewoonten en hun geestelijk welzijn. Mensen die tussen de 8 en 10 uur per nacht sliepen rapporteerden minder depressieve symptomen dan de lang- en kortslapers. Gemiddelde hoeveelheden fruit en groente correleerden ook met een betere geestelijke gezondheid.

Daarnaast had ook fysieke activiteit effect, maar de belangrijkste voorspeller van een goede mentale gezondheid bleek slaapkwaliteit. “Dat is verrassend, omdat slaapadvies vooral gefocust is op kwantiteit in plaats van kwaliteit,” vertelt Wickham.

“Onze bevindingen tonen aan dat toekomstige leefstijlinterventies gericht moeten zijn op slaapkwaliteit , maar fysieke activiteit en een gezond dieet moeten daarbij ook in acht worden genomen,” schrijven de onderzoekers.

Hoe je je slaapkwaliteit verbetert? Door elke dag op dezelfde tijd naar bed te gaan, een vaste slaaproutine te ontwikkelen door bijvoorbeeld een uur voor het slapengaan je telefoon weg te leggen en niet te lang of te kort in bed te liggen.