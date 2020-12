Je wordt tegenwoordig geboren met plastic in je lijf

De microplastics dringen steeds dieper door in ons bestaan. Voor het eerst zijn er nu ook plastic deeltjes gevonden in de placenta van zwangere vrouwen. Zorgwekkend, vinden wetenschappers. Het zou de foetus kunnen schaden.

De Italiaanse onderzoekers analyseerden vier placenta’s van gezonde, zwangere vrouwen. Daarbij werden twaalf plastic deeltjes gevonden. Maar er is slechts 4 procent van iedere placenta onderzocht dus waarschijnlijk zit er nog veel meer plastic in.

De stukjes waren zo’n 0,01 millimeter groot en hadden verschillende kleuren. Via de bloedbaan van de moeder zijn ze bij de baby terechtgekomen. Waarschijnlijk is het plastic afkomstig van cosmetische producten.

De wetenschappers vermoeden dat het plastic ook in de lijfjes van de baby’s terecht is gekomen, maar dat konden ze niet onderzoeken. Wat de impact is van plastic op het menselijk lichaam is nog onbekend, maar de onderzoekers denken dat het mogelijk de ontwikkeling van het immuunsysteem van de baby afremt.