Toppsychiater: coronacrisis ‘grootste bedreiging voor mentale gezondheid sinds Tweede Wereldoorlog’

De coronacrisis vormt de grootste bedreiging voor de mentale volksgezondheid sinds de Tweede Wereldoorlog, volgens de Britse psychiater Adrian James, voorzitter van het Royal College of Psychiatrists. Zelfs jaren nadat het virus onder controle is, zal de impact nog gevoeld worden.

Hij gelooft dat bepaalde groepen, zoals ouderen en minderheden, het grootste risico lopen door de crisis in de geestelijke gezondheid.

Naast de angst die gepaard gaat met de vrees voor besmetting met het coronavirus, kan het besmet raken of het ziek worden van dierbaren ook geestelijke gezondheidsproblemen veroorzaken.

Ongeveer een op de vijf Britten die in de lente beademd werden, ontwikkelde daarna een posttraumatisch stresssyndroom.

In veel landen, ook in Nederland, was er al te weinig capaciteit in de hulpverlening voor mensen met psychische problemen. De grote toevloed van nieuwe hulpzoekende zal dus tot een crisis leiden.