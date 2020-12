Sinds half maart bestaat ons leven uit lockdowns, afstand houden, thuiswerken, videobellen, groeten achter glas of met de elleboog en vooral heel veel thuisblijven. We probeerden er toch wat van te maken. En dat doen we tot op de laatste dag van het jaar.

Op 16 maart zit Nederland aan de buis gekluisterd voor de eerste persconferentie van premier Rutte. Het zal nog vaker gebeuren dit jaar. (Foto: Marcel van den Bergh)

Een eerbetoon aan de zorg: we klappen, we doen lichtjes aan en we blijven thuis. (Foto: Robin Utrecht)

Koningsdag wordt Woningsdag: we vieren het op het balkon of in de tuin. (Foto: Robin Utrecht)

We ontdekken de natuur. Er wordt meer gewandeld dan ooit. Het leidt zelfs tot grote drukte in de natuurgebieden. (Foto: Sander Koning)

Maar dan mogen we weer het terras op. (Foto: Rob Engelaar)

Oma Dini (78) is een van de vele opa’s en oma’s die dit jaar hun kleinkinderen enkel zien met glas ertussen. (Foto: Bart Hoogveld)

Hele gezinnen werken aan de keukentafel. Kinderen krijgen online les. (Foto: Robin Utrecht)

Ook kraamvisite gaat op afstand. Gelukkig is het mooi weer. (Foto: Robin Utrecht)

Maar weer of geen weer, vakantie vieren we in eigen land op de camping. (Foto: Dolph Cantrijn/Hollandse Hoogte)

Geen sinterklaasintocht dit jaar en dus worden er alternatieven bedacht, zoals deze drive through waarbij kinderen lekkers krijgen van piet. (Foto: Piroschka van de Wouw)