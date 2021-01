Hugo de Jonge: ‘s Avonds altijd Netflix met Mireille

Uiteraard was Hugo de Jonge ook oudejaarsavond op de tv. Bij Boulevard, dit keer. Hij vertelde dat hij en zijn vrouw veel en graag naar Netflix kijken. Want hij is natuurlijk ontzettend druk, maar daar heeft/maakt hij tijd voor.

“Ja, het was een bizar jaar natuurlijk. Het was echt een bizar jaar. Niemand had denk ik de vorige oudejaarsavond kunnen denken dat het jaar zo zou gaan lopen. Het is een jaar om nooit meer te vergeten en tegelijkertijd een jaar om zo snel mogelijk achter ons te laten denk ik.”

Hij werkt hard, maar is uiteraard ook een gezinsman “Het zijn lange dagen en heel korte nachtjes, maar het is ook geweldig mooi om te mogen doen. Het is de grootste crisis waar we in zitten met elkaar sinds de oorlog en daar een rol van betekenis te mogen spelen is fantastisch mooi om te mogen doen.”

“Ik ben altijd vroeg van huis en ’s avonds heel laat terug. Wat je moet doen is toch proberen om ’s ochtends samen te ontbijten, al is het nog zo vroeg. Dat lukt vaak en op z’n minst met een van de kinderen. ’s Avonds laat vlak voor het slapen gaan altijd even netflixen helpt ook.”