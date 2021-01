OMT vreest derde golf: Britse variant is nu goed voor een op de tien besmettingen

In het OMT-advies dat vandaag verscheen, staat dat naar schatting een op de tien mensen met corona de Britse variant onder de leden heeft. Dit kan in februari oplopen tot 50 procent en in maart leiden tot een derde golf. Daarover schrijft het AD.

“Bij gelijkblijvende omstandigheden zal de huidige afname in aantal infecties, ziekenhuis- en ic-opnames in maart dan omslaan in een nieuwe toename,” schrijven de OMT-leden. “De verspreiding van de Britse variant lijkt niet onder controle en kan op termijn (vanaf april) voor verdere druk op de ziekenhuizen zorgen,” klinkt het bezorgd.

De experts pleiten dan ook voor aanvullende coronamaatregelen. Welke dat zijn, is nog niet bekendgemaakt. Daarover vergaderen ministers en burgemeesters vandaag, maar gedacht wordt aan beperkte reismogelijkheden rond de woonplaats, een strikter bezoekverbod en natuurlijk de beruchte avondklok.