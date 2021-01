Koningin Máxima betrapt op online shoppen tijdens video-vergadering

Ook koningin Máxima zit weleens in een saaie vergadering. En het fijne van die Zoom-meetings is dat je dan even iets anders kunt gaan doen. De koningin ging lekker online shoppen bijvoorbeeld.

Op verschillende foto’s is te zien hoe ze op Bol.com rondsnuffelt. En ze had ook al geen schoenen aan. Hoeveel ze nog meekreeg van de vergadering met de Senegalese minister voor Digitale Economie en Telecommunicatie Yankhoba Diatara, is niet duidelijk.

Erg netjes is het natuurlijk niet om als speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties iets anders te doen, terwijl je overlegt over toegang tot financiële diensten in Senegal. Toch is royaltydeskundige Marc van der Linden mild in RTL Boulevard. “Ik denk dat het heel menselijk is en dat we allemaal tegenwoordig vaak een Zoom-gesprek voeren terwijl we ondertussen nog naar iets anders kijken.”