Veel besmettingen, overvolle ziekenhuizen: “Portugal lijkt een sluipmoordenaar in zich te hebben”

In Portugal dreigt een ramp door het coronavirus. Ziekenhuizen liggen vol en gisteren waren en bijna 14.000 besmettingen in het ruim 10 miljoen inwoners tellende land. “Portugal lijkt een soort sluipmoordenaar in zich te hebben.”

De banden met Brazilië zouden de Braziliaanse variant het land in hebben geholpen. Uit Europa zorgt de Britse mutatie voor problemen. “Dat in combinatie met het slechte beleid dat hier wordt gevoerd maakt Portugal tot een tikkende tijdbom,” zegt Rutger Cramer vanuit Portugal tegen Metro.

Het land zou net als Nederland steeds te laat zijn met het invoeren van strengere maatregelen. Met kerst en oud en nieuw gold zelfs geen enkele beperking. “De weekenden erna leek het wel alsof het black friday was.” De handhaving zou onvoldoende zijn en de Portugezen zelf houden zich, net als de meeste Europeanen, zonder dwang nauwelijks meer aan de maatregelen.

Het gevolg: gisteren waren er 234 doden en bijna 14.000 besmettingen op één dag. Inmiddels zijn de scholen voor vijftien dagen gesloten. Er was al een avondklok van 23 tot 5 uur. Ook Spanje kampt met oplopende besmettingsaantallen.

