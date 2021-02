Van -15 naar +15 graden: volgend weekend lente?

Het is vandaag perfect schaatsweer: lekker koud, geen wind en een stralende zon. Maar dat gaat maandag veranderen: het kwik vliegt omhoog. Volgend weekend kan het 15 graden worden. Boven nul.

Dat zegt meteoroloog Brian Verhoeven van Buienradar. Hij adviseert de schaatsers vandaag om zich warm aan te kleden. “Het is voor het gevoel een stuk kouder dan de temperatuur aangeeft”, zegt Verhoeven tegen RTL Nieuws. “De gevoelstemperatuur ligt overal vooral ‘s ochtends tussen de -10 en -15 graden.”

Zondag wordt het al flink minder koud. In het zuiden van Limburg en Brabant kan het wel plus 5 graden worden. Maar maandag slaat het weer echt om. “Vooral richting het noordoosten valt er neerslag, misschien wat natte sneeuw, maar ook ijzel.”

En dan klimt het kwik langzaam naar lente-achtige temperaturen. Het wordt volgend weekend hoogstwaarschijnlijk boven de 10 graden. “Lokaal misschien zelfs 15 graden. Dan gaan we dus in één week van -15 naar plus 15”, zegt Verhoeven. En de zon schijnt er ook nog bij.