Duits onderzoek: Kans op besmetting bij kapper klein

Zolang kappers een mondkapje dragen is de kans dat je een coronabesmetting oploopt tijdens een knipbeurt klein. Dat concluderen Duitse onderzoekers.

Onderzoeksjournalist Jasper Bunskoek vertelt over het Duitse onderzoek: “Als iemand met corona de supermarkt bezoekt en een mondkapje draagt, is het volgens deze onderzoekers waarschijnlijk dat die 1 ander persoon besmet. Bij de kapper is dat risico lager, mits er wel mondkapjes worden gedragen. Dan zou elke besmettelijke bezoeker 0,6 andere personen besmetten. Dat betekent een 40 procent lagere kans bij de kapper ten opzichte van de supermarkt.”

In Duitsland mogen de kappers vanaf 1 maart dan ook weer open. In België hebben kappers de deuren dit weekend al geopend, maar in ons land is vooralsnog geen zicht op heropening.

De Nederlandse kappersbond ANKO noemt het Duitse onderzoek als reden waarom ze wel open zouden kunnen. Ook geven ze aan dat de financiële situatie van veel kappers nijpend is.