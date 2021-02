Politieke partijen en hun nietszeggende slogans: we zetten ze op een rij

Bij een goede verkiezingscampagne hoort een goede verkiezingsslogan, maar het lukt lang niet iedere partij om zijn boodschap in een paar woorden samen te vatten.

“Op het eerste gezicht kunnen ze eentonig overkomen”, zegt Frank van Dalen, voorzitter van de Stichting Politieke Academie, tegen RTL Nieuws. “Om het beter te begrijpen moet je er soms met een scalpel overheen. Maar er zit wel ontzettend veel onderzoek achter. Je moet er gewoon iets langer naar kijken.”

Toch begrijpt voormalig campagnestrateeg Mark Thiessen de slogan van het CDA ‘Nu Doorpakken’ niet. “Geval van slechte timing, in deze crisis heeft niemand het gevoel dat het lekker gaat en ze even de schouders eronder moeten zetten.”

‘Kiezen voor wat echt telt’ is volgens Thiessen beter gekozen. “Iedereen heeft nu het gevoel dat we in een moeilijke tijd zitten en dat de directe omgeving, vrienden en familie, belangrijker is dan ooit. Deze slogan spreekt dat uit.”

De belangrijkste slogans op een rij: