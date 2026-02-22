ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Premier Groenland over Trumps ziekenhuisschip: nee, bedankt

Samenleving
door Redactie
zondag, 22 februari 2026 om 16:41
bijgewerkt om zondag, 22 februari 2026 om 16:55
anp220226115 1
Groenland heeft geen medische hulp van buitenaf nodig, zei premier Jens-Frederik Nielsen nadat Donald Trump aankondigde een ziekenhuisschip te sturen naar het gebied. Hij bedankte de Amerikaanse president vriendelijk, maar wijst het af: "nee bedankt".
In een Facebookbericht zegt Nielsen dat burgers gratis medische behandeling kunnen krijgen. "Dat is niet het geval in de VS, waar het geld kost om naar de dokter te gaan", schrijft hij. "Maar praat nu met ons in plaats van alleen maar min of meer willekeurige uitbarstingen op sociale media te plaatsen", richt Nielsen zich tot Trump.
Groenland is een grotendeels autonoom gebied dat bij Denemarken hoort. De relatie met de VS is gespannen, omdat Trump eerder dreigde Groenland in te nemen. Eerder wees ook de Deense regering Trumps idee om een ziekenhuisschip te sturen al af.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-543559624

Kabinet komt met extra boete op ziek zijn, snijdt fors in uitkering langdurig zieken

179377721_m

Goed nieuws: Trump dreigt EU uit Amerikaanse wapenmarkt te zetten

103457411 m normal none

Hoe ongezond is drop? En hoeveel kan je per dag veilig eten?

106572685-15581065-image-a-12_1771712252070

Bom onder Royals: 'Charles wist sinds 2019 van Andrews wangedrag'

anp220226006 1

Trump zegt ziekenhuisschip naar Groenland te sturen

af342337-d3ee-4536-9452-36417f37a9e2_1750706137

AI en een vechtpartij die Hollywood wakker schudde

Loading