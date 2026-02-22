Premier Groenland over Trumps ziekenhuisschip: nee, bedankt

Groenland heeft geen medische hulp van buitenaf nodig, zei premier Jens-Frederik Nielsen nadat Donald Trump aankondigde een ziekenhuisschip te sturen naar het gebied. Hij bedankte de Amerikaanse president vriendelijk, maar wijst het af: "nee bedankt".

In een Facebookbericht zegt Nielsen dat burgers gratis medische behandeling kunnen krijgen. "Dat is niet het geval in de VS, waar het geld kost om naar de dokter te gaan", schrijft hij. "Maar praat nu met ons in plaats van alleen maar min of meer willekeurige uitbarstingen op sociale media te plaatsen", richt Nielsen zich tot Trump.

Groenland is een grotendeels autonoom gebied dat bij Denemarken hoort. De relatie met de VS is gespannen, omdat Trump eerder dreigde Groenland in te nemen. Eerder wees ook de Deense regering Trumps idee om een ziekenhuisschip te sturen al af.