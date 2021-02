Adembenemende foto legt twee zeldzame natuurfenomenen vast

Rode en blauwe bliksemschichten verlichten de nachtelijke hemel in Hawaï op een bed van wit licht. Camera’s van de Gemini North-telescoop van het Gemini-observatorium in Mauna Kea wisten het spectaculaire natuurfenomeen vast te leggen. De foto’s werden woensdag vrijgegeven door het National Optical-Infrared Astronomy Research Laboratory (NOIRLab) als de “afbeelding van de week”.

“De lichtflits in de afbeelding lijkt zo van een andere wereld dat je zou denken dat het een special effect is, maar het is de werkelijkheid,” schrijft NOIRLab in het bijschrift. Er is ook een versie waarbij je in kunt zoomen. Deze kleurrijke fenomenen staan bekend als red sprites en blue jets. Ze zijn extreem moeilijk vast te leggen op camera, omdat een flits maar tienden van een seconde duurt en moeilijk te zien is vanaf de grond. Meestal zitten ze achter de wolken van een donderbui.

Volgens NOIRLab-medewerker Peter Michaud gebruiken astronomen de telescoopcamera’s om in de gaten te houden of er slecht weer aankomt in de buurt van het observatorium. De camera neemt elke 30 seconden een foto van de hemel.