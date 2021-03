Verlies voor partij van Merkel, grote winst voor Groenen

Dit jaar zijn er algemene verkiezingen in Duitsland, de eerst zonder Angela Merkel. Vandaag waren er als voorproefje in twee deelstaten – Baden Wurttemberg en Rheinland Pfalz – deelstaatverkiezingen. De eerste uitslagen zullen de Christendemocraten van Merkel niet bevallen. In beide deelstaten stevent (volgens de exitpolls) de CDU van Merkel af op verlies en de Groenen op stevige winst. De exit-polls zijn mogelijk minder exact dan gewoonlijk in Duitsland. Ook bij de buren kon per post worden gestemd en daarvan is veel gebruikgemaakt.

