De twee ex-verkenners Ollongren en Jorritsma gaan in een brief aan de Kamer diep door het stof. (zie hieronder). In de brief schrijven ze dat alles wat fout ging hun schuld was en van niemand anders. Ze schrijven ook dat het niet had mogen gaan over kamerlid Omtzigt. En ze excuseren zich voor het feit dat het wel over hem ging.

Eén ding staat niet in de nederige brief: waarom hadden ze het wel over Omtzigt? En met wie? En met welk doel?