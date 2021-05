Australiërs die vanuit India naar huis vliegen riskeren 5 jaar gevangenisstraf

Australiërs die vanuit India terug naar hun thuisland willen vliegen, riskeren een boete van omgerekend bijna 43.000 euro of een celstraf van 5 jaar.

Vanwege het hoge aantal coronabesmettingen in India zijn alle vluchten richting Australië (en veel andere landen op de wereld) opgeschort. Maar nergens zijn de straffen zo hoog als down under. De strenge maatregelen zijn ingesteld nadat twee Australische cricketers die in India waren, via Qatar toch terug wisten te komen in Australië afgelopen donderdag.

Minister van Volksgezondheid, Greg Hunt, kondigde daarop gisteren een striktere grensbewaking en zwaardere straffen aan. "De overheid neemt deze beslissingen niet lichtzinnig. Maar het is nodig om de Australische volksgezondheid en quarantainesystemen te beschermen en de faciliteiten op een te managen niveau te houden."

De minister van financiën Josh Frydenberg reageert op critici dat het 'onverantwoord' is om Australiërs in India achter te laten, terwijl er daar te weinig zuurstof en andere zorg is om coronapatiënten te helpen. "We hebben drastische maatregelen genomen om Australiërs veilig te houden en wat we zien in India is zeer ernstig. Het medisch advies is om de grenzen dicht te houden. Dat advies volgen we op."