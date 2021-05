Het wordt mogelijk tóch 20 graden volgend weekend

Spraken eerdere weerberichten nog van hel en verdoemenis voor de komende tijd, nu lijkt het toch mee te gaan vallen. Het zou zelfs 20 graden kunnen worden. Maar dan moeten we nog wel even geduld hebben.

Tot en met Bevrijdingsdag is het koud, nat en guur. "Op dinsdag is ook kans op heel veel wind. In het binnenland zijn zelfs zware windstoten mogelijk," zegt meteoroloog Philippe Schambergen van Buienradar. Het wordt de komende dagen hooguit een graad of 9, terwijl je gezien de tijd van het jaar op 16 graden zou mogen rekenen. Ook vallen er buien.

De rest van de week blijft het vrij koud en nattig. Maar dan. Dan is het weekend en wordt alles beter. De zon gaat schijnen en het kan 20 graden worden. Al houdt de weerman een slag om de arm. "Het kan ook nog steeds 15 graden worden, maar het wordt echt warmer dan wat we nu gewend zijn. Zon en wolken zullen elkaar afwisselen, en het wordt ook weer wat droger."