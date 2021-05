Amerikanen moeten eerst op de weegschaal voor ze in vliegtuig stappen

Steeds vaker merken Amerikaanse vliegmaatschappijen dat hun vliegtuigen te zwaar beladen zijn. Dat zou komen, doordat hun passagiers te dik zijn. Daarom moeten sommigen eerst op de weegschaal voor ze aan boord gaan.

De Federal Aviation Administration (FAA), komt met nieuwe richtlijnen voor het gemiddeld passagiersgewicht. Dat was 77 kilo plus 2 kilo extra in de winter, omdat mensen dan meer kleren aan hebben. Maar de gemiddelde Amerikaan weegt 86 kilo. En dus wordt het gemiddelde passagiersgewicht aangepast naar 81 kilo voor vrouwen (83 kilo in de winter) en 91 kilo voor mannen (93 kilo in de winter).

Meer dan 42 procent van de volwassen Amerikanen kampt met obesitas. Te veel heel zware mensen in een vliegtuig brengt de vlucht in gevaar. Daarom gaan luchtvaartmaatschappijen steekproefsgewijs mensen controleren op hun gewicht. Blijken vliegtuigen structureel te zwaar beladen dan zullen er stoelen worden verwijderd.