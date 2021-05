Nergens steeg het moordcijfer zo hard als in Zweden: wat is er aan de hand?

Het aantal moorden is in Zweden in twintig jaar tijd flink gestegen, terwijl het cijfer in andere Europese landen juist daalde. Het ooit zo veilige Scandinavische land behoort nu tot de Europese landen met het hoogste moordcijfer.

Daarover schrijft de Volkskrant op basis van onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van de Zweedse regering. Het heeft vooral te maken met de opkomst van drugsbendes. Het leidde tot veel geweld, talloze liquidaties en afrekeningen in Malmö, Stockholm en Gotenburg. Vorig jaar waren er gemiddeld 12 moorden per miljoen inwoners. Het Europese gemiddelde is 8 moorden per miljoen.

Vooral het aantal dodelijke slachtoffers in de leeftijdscategorie 20-29 jaar is hoog met 18 doden per miljoen inwoners. Gemiddeld voor Europese landen is 4 per miljoen.

Daders zijn voornamelijk jonge mannen uit het criminele milieu. Ze wonen in de achterstandswijken van de grote steden. Er is sprake van bendevorming waardoor een geweldspiraal ontstaat: de ene schietpartij leidt tot de andere. Er is bovendien weinig vertrouwen in de politie.

De politie zelf stelt dat er in heel Zweden zestig 'kwetsbare gebieden' zijn. De hoogste politiechef in het land, Anders Thornberg, legt de schuld deels bij een mislukte aanpak. "Falende scholen, gevoelens van uitsluiting, werkloosheid, een gebrek aan rolmodellen voor volwassenen - het is een mislukking", aldus de politiechef tegen de Financial Times.