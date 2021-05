Waarom worden mensen zo gelukkig van de zon?

Komende dagen wordt het dan eindelijk warm en zonnig. De meeste mensen kijken ernaar uit. Maar waarom worden we daar zo gelukkig van?

Ten eerste is er het licht. "Het is bewezen dat mensen zich slechter voelen bij een gebrek aan licht. Daarom zijn mensen ook gelukkiger als ze slapen in het donker en wakker worden in licht," legt hoogleraar Genetica en Geluk Meike Bartels uit bij RTL Nieuws. Ook worden we blij van buiten zijn. "Als het buiten regent, is dat onpraktisch voor iedereen. Dat speelt ook een belangrijke rol," zegt Bartels.

Toch blijkt uit onderzoek van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) dat de verschillen niet groot zijn. Bij een temperatuur van 15 tot 20 graden voelt 80 procent van de Nederlanders zich gelukkig. Bij 25 tot 30 graden is dat 82 procent. Volgens geluksexpert Patrick van Hees zit het hem vooral in de weersomslag. "Het minder mooie weer heeft lang geduurd, daarom kunnen we nu extra genieten van het stralende weer."

"Het is natuurlijk niet zo, dat iemands geluk volledig afhangt van het weer," benadrukt Van Hees. "De omslag van het weer geeft een tijdelijke impuls, die erg welkom is bij veel mensen want het biedt een zonnig vooruitzicht, maar iemands geluk hangt er niet van af."