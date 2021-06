Uitbraak van verkoudheidsvirus in Rotterdam: “Ongekende situatie”

In de omgeving van Rotterdam is het RS-virus uitgebroken onder jonge kinderen, die met benauwdheidsklachten in het ziekenhuis liggen. Dat is opmerkelijk, omdat het normaal alleen in de winter voorkomt.

"Ik heb dit nog nooit gezien. Het is echt heel bijzonder dat het virus er nu is", zegt kinderarts en hoogleraar luchtweginfecties Louis Bont van het UMC Utrecht in het NOS Radio 1 Journaal. De uitbraak is vooral in het zuidwesten van Nederland. Normaal gesproken bouwen kinderen immuniteit op tegen het virus, maar door de coronamaatregelen is dat al anderhalf jaar niet gebeurd.

Bont spreekt van een 'uitgestelde RS-epidemie'. In het buitenland overlijden kinderen er soms aan. "Maar in Nederland zeker niet, want we hebben hier de beste kinder-IC-zorg van de wereld", zegt Bont. Ouders wordt geadviseerd extra goed op te letten bij verkoudheid bij kinderen jonger dan 2 maanden.