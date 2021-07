OMT-viroloog: ‘Dit gaat nog minstens een jaar duren’

De huidige golf is zeker niet de laatste. Er komt er in het najaar nog een, en in de winter en in het voorjaar ook. Maatregelen blijven nodig: afstand, mondkapjes en testen. Dat verwacht viroloog Alex Friedrich van het UMCG, tevens een van de vaste experts van het Outbreak Management Team (OMT). in De Telegraaf.

,Er blijft voorlopig een risico dat uitbraken voor extra druk op de zorg zullen zorgen”, zegt Friedrich. Na de huidige golf, waarvan we inmiddels over de top zijn, verwachten Friedrich en zijn collega’s in het UMCG in september/oktober opnieuw een opleving en in de winter opnieuw. Gaat alles volgens voorspelling, dan zal de golf in het voorjaar van 2022 een stuk lager uitvallen en de golven daarna steeds wat minder hoog worden. ,,Dat we met het virus moeten leven, dat staat al lang vast”, zegt Friedrich.

,,We kunnen verrast worden door varianten die ons immuunsysteem beter kunnen omzeilen”, zegt de viroloog. ,,Bijvoorbeeld door een variant die op dit moment ontstaat op het zuidelijk halfrond, waar het winter is en waar we zéér veel besmettingen zien. Er zitten nog heel wat letters in het Griekse alfabet.”

Vast staat wel dat wie volledig gevaccineerd is, minder ziek zal worden, ook na besmetting met de deltavariant. ,,Toch zien we ook gevaccineerde medewerkers die wel degelijk symptomen krijgen en zich ziek voelen”, zegt Friedrich. ,,Dat was wel enigszins verrassend.”

Dat hoeft niet de laatste verrassing te zijn.