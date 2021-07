Opgezwollen enkels kunnen wijzen op hartfalen

In de zomer hebben veel mensen last van opgezwollen enkels of dikke voeten. Als het kwaaltje na enkele dagen weer verdwijnt, is er niets aan de hand. Houd je er langer last van dan is het goed om naar de huisarts te gaan. Het kan wijzen op hartfalen, meldt de Hartstichting.

"Op een warme dag krijgen veel mensen opgezette voeten en enkels. Niet direct verontrustend, maar als je wekenlang vocht vasthoudt, kan dit betekenen dat het hart niet genoeg bloed rondpompt. Dit kan duiden op hartfalen. Het geeft vaak ook andere klachten, zoals benauwdheid, vermoeidheid en 's nachts vaker je bed uit moeten om te plassen", laat de patiëntenorganisatie weten.

Op dit moment gaat slechts 35 procent naar de huisarts als de klachten langer dan twee maanden aanhouden. Je kunt zelf checken of je te veel vocht vasthoudt door met een vinger in je enkel te prikken. "Zie je een deukje dat langzaam wegtrekt, dan houd je te veel vocht vast. Trek je ‘s avonds je sokken uit, dan zie je een duidelijke afdruk op je enkels. Houdt dit wekenlang aan, dan is het verstandig om je huisarts te raadplegen."

Volgens de Hartstiching zijn er een kwart miljoen Nederlanders die kampen met hartfalen (waarbij het hart niet genoeg bloed rond pompt) zonder dat ze het zelf weten.