Duizenden doden in India door zwarte schimmel: ‘Het vlees rot weg’

In India zijn al zeker 4300 mensen overleden aan iets wat de 'zwarte schimmel' wordt genoemd. Deze infectieziekte leidt tot de dood of tot zware verminkingen. Er zijn inmiddels 45.000 gevallen bekend in het land, meldt de Indiase minister van Volksgezondheid.

"Waar de schimmel komt, rot het vlees weg", legt de Indiase KNO-arts Atul Mittal uit. Via neus, mond en oren komt mucormycosis, zoals de infectie officieel heet, het lichaam binnen. "Hoe dat in zijn werk gaat? De bloedtoevoer naar het gebied neemt af. En als de bloedtoevoer afneemt, wordt het dood vlees."

Geïnfecteerden krijgen last van gevoelloosheid in het gezicht, zwellingen, een bloedneus of onscherp zicht. Vooral kwetsbare mensen worden slachtoffer: diabetes- of hiv-patiënten, maar ook mensen die voor corona behandeld zijn met steroïden. Zonder behandeling overlijdt 80 tot 90 procent, met behandeling sterft nog altijd 30 tot 40 procent.